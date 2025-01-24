Накладываемые ЕС на РФ санкции в большей степени бьют по самому сообществу. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM вице-маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) и лидер ультраправого объединения "Конфедерация" Кшиштоф Босак.

"Санкционная политика должна основываться на том, что тот, на кого накладывают санкции, теряет больше, чем тот, кто их накладывает. К сожалению, в случае санкционной политики ЕС ситуация частично обратная", - констатировал он.

Накануне к отказу от антироссийских санкций призвал премьер Венгрии Виктор Орбан. В конце ноября замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью телеканалу Al Arabiya мнение о том, что западные санкции приносят их авторам больше проблем, чем России.