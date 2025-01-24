Орбан призвал ЕС отстаивать интересы Венгрии и Словакии перед Украиной

Европейский союз обязан отстаивать интересы своих стран-членов перед Украиной, препятствующей энергоснабжению Венгрии и Словакии, а не наоборот. Об этом в эфире радио Kossuth заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что Венгрия уже лишилась свыше €18 млрд из-за санкций Евросоюза, поэтому сейчас Будапешт «нажал ручной тормоз» и призвал ЕС обдумать целесообразность дальнейшего их продления.

Орбан подчеркнул, что Украина должна вернуть транзит российского газа, прекратить атаки на «Турецкий поток» и перестать угрожать транзиту нефти из РФ по своей территории.

«Надо, чтобы в Брюсселе позвонили и сказали «дорогие украинские товарищи, вы хорошо поработали, хватит, так делать вы не можете»... Словакия и Венгрия — члены Евросоюза, и Брюсселю нужно представлять наши интересы — надо понять, что вы, украинские товарищи, не можете облапошивать европейские страны», — сказал он.

Премьер Венгрии считает, что «это вопрос является вопросом одного телефонного звонка».

«Я пытаюсь убедить друзей в Брюсселе, чтобы они нам помогли и представляли не интересы Украины перед Венгрией, а интересы стран центральной Европы перед Украиной», — заключил Орбан.

Орбан также заявил, что Венгрия потеряла более €18 млрд из-за санкций ЕС в отношении России.