Лукашенко помиловал 15 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осуждённых, в числе которых — экстремисты.

«Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности... Помилованы также семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотических средств», — сообщили в пресс-службе главы государства.

На прошлой неделе Лукашенко помиловал 23 осуждённых по экстремистским статьям.

26 января в Белоруссии пройдут выборы президента. Спецподразделения МВД республики заявили о готовности обеспечить порядок и безопасность на предстоящем голосовании.