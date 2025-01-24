Джек Шлоссберг, внук экс-президента США Джона Кеннеди, обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в использовании убийства своего деда как политического инструмента. Об этом он написал в соцсети Х.

Помимо этого, он не одобрил и рассекречивание информации по убийствам Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга.

— Рассекречивание — это использование Джона Кеннеди в политических целях, когда его нет рядом, чтобы дать отпор. В этом нет ничего героического, — написал Шлоссберг.

Трамп подписал указ о рассекречивании документов, которые касаются убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году и убийства активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга в 1968 году.

Что известно о рассекречивании Трампом документов об убийстве Кеннеди

Распространение подробностей об убийстве Джона Кеннеди может стать для Соединенных Штатов Америки сильным ударом по «глубинному государству». Об этом 20 января высказался сенатор Алексей Пушков. До этого издание The New York Post написало, что Дональд Трамп хочет рассекретить материалы по делу об убийстве Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга.