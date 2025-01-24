Роскошный бункер для богачей на случай ядерной войны решили построить в США

В 2026 году в штате Вирджиния построят подземный бункер для богатейших людей мира стоимостью 300 млн долларов, оснащенный апартаментами «люкс», ресторанами и бассейном, пишет The Daily Mail.

Как сообщает The Daily Mail, американская компания SAFE анонсировала строительство подземного бункера в штате Вирджиния к 2026 году. Сооружение стоимостью 300 млн долларов предназначено для 625 богатейших людей мира и будет оборудовано апартаментами «люкс», ресторанами изысканной кухни, бассейном и другими удобствами.

Бункер, названный «Орлиное гнездо», предложит своим обитателям возможность выжить в случае глобальной катастрофы. Каждый из богатых клиентов заплатит за участие в проекте по 20 млн долларов. Помимо роскошной обстановки, будет доступна продвинутая система охраны здоровья с использованием искусственного интеллекта.

Проект предполагает строительство недалеко от Вашингтона. Однако разработчики подчеркивают, что выбор места не связан с геополитической напряженностью. «Орлиное гнездо» будет не единственным бункером для сверхбогатых, которые сооружаются или уже построены на случай возможной катастрофы на Земле, сообщает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ из-за опасений перед ядерными угрозами, а рынок таких сооружений может достигнуть 175 млн долларов к 2030 году.

Между тем Россия готова помочь жителям США и других западных стран сэкономить на строительстве бункеров, заявлял глава МИД Сергей Лавров. А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания США силового давления на ядерные державы.