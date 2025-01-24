Премьер Японии высказался о заключении мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в очередной раз подтвердил, что Токио сохраняет курс на "решение территориальной проблемы" и заключение мирного договора с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях.

© EPA/TACC

Об этом глава правительства заявил, выступая с программной речью перед парламентом.

"Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - повторил Исиба формулировку, которую уже дважды озвучивал в предыдущих обращениях к парламенту. Эти же слова использовал и его предшественник Фумио Кисида.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора.