Премьер Японии высказался о заключении мирного договора с Россией

Японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что Токио по-прежнему стремится к «решению территориальной проблемы» и заключению мирного договора с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление премьера перед парламентом страны.

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В своей программной речи Исиба подчеркнул, что отношения России и Японии находятся в «тяжелом состоянии», но японские власти продолжат курс на достижение договоренностей с Москвой. ТАСС отмечает, что аналогичные формулировки использовал предшественник Исибы Фумио Кисида.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Москва и Токио «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Экс-премьер Кисида заявлял, что Япония стремится заключить мирный договор с Россией, но только после «разрешения территориального вопроса» Курил. В 2022 году Япония присоединилась к санкциям, введенным против России на фоне украинского кризиса. РФ в ответ отказалась обсуждать мирный договор с Японией и продолжать совместную хозяйственную деятельность на Курилах.

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В ноябре 2024-го японский посол в РФ Акира Муто заявил, что обсуждение мирного договора начнется после завершения конфликта на Украине. Он добавил, что инициаторами переговоров должны выступать обе страны. Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные действия Японии «полностью препятствуют» обсуждению мирного договора.