Лукашенко исключил возможность повторения событий 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не повторит событий, произошедших во время выборов в 2020 году. Его слова приводит БЕЛТА в Telegram-канале.

«Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году», — подчеркнул белорусский глава.

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Ранее Лукашенко рассказал, что во время протестов, произошедших после выборов президента Белоруссии в 2020 году, страна едва не уничтожила сама себя.

До этого посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что страны Запада предпринимают попытки вмешаться в выборы президента Белоруссии. Они состоятся 26 января, в них будут участвовать Александр Лукашенко и еще четыре кандидата.