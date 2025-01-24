Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп сменил тактику по урегулированию конфликта на Украине спустя несколько дней на должности. Об этом пишет издание Asia Times.
В материале отмечается, что план Трампа остановить боевые действия за 24 часа провалился, и он даже не упомянул Украину в инаугурационной речи. В то же время, говорится в тексте, после вступления в должность Трамп резко высказывался в адрес России и Владимира Путина, призывая его остановить конфликт и грозя новыми санкциями.
Asia Times указывает, что его предшественник Джо Байден уже делал многие из этих вещей, в том числе запретив «импорт практически всех российских товаров и введя широкомасштабные санкции в отношении ключевых российских организаций и лиц». По мнению авторов, Трамп готов «пойти дальше, чем Байден» в этом направлении.
В США резко раскритиковали Трампа после угроз России
В материале отмечается, что Трамп продолжает политику Байдена «по оказанию давления и изоляции России», но не для того, чтобы помочь Украине победить, а чтобы «остановить войну независимо от результатов». Трамп стремится подтолкнуть обе стороны к соглашению о прекращении огня, прежде чем выяснять конкретные детали впоследствии, указывает издание.
«Недавние заявления Трампа говорят о том, что он хочет пойти дальше Байдена, наказав страны, с которыми Россия все еще торгует. Это будет включать не только Иран и Северную Корею (которые оказывали военную помощь России), но, возможно, и другие страны, такие как Китай и Индия, которые остаются крупными покупателями российской нефти и природного газа», — говорится в тексте.