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Нетаньяху неожиданно заступился за Маска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку американскому бизнесмену Илону Маску, который оказался в центре скандала после демонстрации противоречивого жеста на мероприятии, приуроченном к инаугурации Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Нетаньяху в социальной сети Х.

"Илона Маска оклеветали. Илон — большой друг Израиля", — написал он.

Премьер-министр Израиля также напомнил, что Маск посещал Израиль после нападения ХАМАС и неоднократно "поддерживал право Израиля на самооборону".

Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп обвинил политику своего предшественника Джо Байдена в начале вооруженного конфликта на Украине. Он заявил, что Байден плохо сделал свою работу, пишет Газета.ru со ссылкой на Fox News.

«Байден очень плохо сделал свою работу, позволив этой войне начаться. Она не должна была начинаться», — подчеркнул Трамп.

По мнению лидера страны, одной из причин произошедшего стала «зеленая» энергетическая политика Байдена. Ограничения на добычу энергоресурсов способствовали увеличению цен на энергоносители, что, в свою очередь, дало России возможность накопить средства для ведения военных действий на Украине. Тем не менее, он отметил, что это не следует рассматривать как главную причину конфликта.

В офисе Зеленского объявили о страшном для украинцев решении

Украинские власти близки к окончанию разработки закона, который предоставит возможность призыва на воинскую службу молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Ранее эта категория граждан не подпадали под мобилизацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

"У нас на самом деле огромный мобилизационный ресурс. На мой взгляд, на данный момент это больше, чем то, что нам сейчас нужно для решения тех или иных задач на передовой. Механизм, который у нас есть в настоящее время, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть", — заявил заместитель главы офиса Зеленского Павла Палису.

Украинский чиновник назвал принятие таких мер "честным контрактом".

Трамп допустил остановку финансирования НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил возможности приостановки финансирования НАТО, выразив недовольство тем, что альянс, по его мнению, не выполняет свои обязательства по защите Вашингтона, пишет РИА Новости.

"Мы их защищаем, а они нас - нет. Понимаете? Так что я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он также добавил, что члены альянса должны поднять расходы на оборону с 2% по 5% ВВП.

Запад на Украине занимался черной трансплантологией, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад на Украине занимался любимым развлечением - "черной трансплантологией". По ее словам, об этом свидетельствует найденные тела украинских военных с явными признаками того, что были вырезаны органы, сообщает газета "Известия".

"Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих (Вооруженных сил Украины) ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы... Опять же, Запад использовал любимое для себя развлечение, а именно "черную трансплантологию", - заявила она.

По словам Захаровой, "под эгидой министерства здравоохранения Украины были развернуты пентагоновские лаборатории", где "узаконили беззаконие".