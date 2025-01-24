Генсек НАТО порассуждал, на что «не имеет права» Путин

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о недопустимости требований России о невступлении Украины в Североатлантический альянс. Его слова с полей Всемирного экономического форума в Давосе приводит «Европейская правда».

Он заверил, что Украина обязательно станет членом НАТО, и вопрос только в том, «как это произойдет». По его словам, необходимо помочь Киеву получить наилучшую переговорную позицию и позаботиться, чтобы потенциальное соглашение обеспечило действительно надежный мир.

«И мы должны дать понять, что Владимир Владимирович Путин не имеет права вето и не имеет голоса относительно того, кто в будущем может стать членом НАТО. <…> Мы должны очень четко донести это», — сказал Рютте.

Он также заявлял, что альянс должен увеличить, а не сокращать помощь Украине, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта. Глава Североатлантического альянса также отметил, что украинский конфликт имеет «геополитическое» значение, поэтому все страны Запада обязаны участвовать в поддержке Украины.