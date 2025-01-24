Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал ошибки своего предшественника Джо Байдена причиной вооруженного конфликта на Украине. С таким заявлением американский лидер выступил в интервью Fox News.

«Байден очень плохо сделал свою работу, позволив этой войне начаться. Она не должна была начинаться», — подчеркнул Трамп.

Одним из аспектов политики Байдена, которые раскритиковал его преемник, была «зеленая» энергетическая политика американского президента. По словам Трампа, ограничение добычи энергоресурсов привело к росту цен на энергоносители, то позволило России накопить средства для ведения боевых действий на Украине. При этом американский лидер признал, что это не было основной причиной конфликта.

Трамп заявил о срыве Зеленским сделки по урегулированию конфликта

При этом он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «тоже не ангел» и не должен был допускать вооруженный конфликт.

Политик подчеркнул, что украинский конфликт является «нелепым» и обе стороны должны пойти на уступки и компромиссы, чтобы заключить сделку и завершить его.

До этого Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным немедленно.

Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.