Трамп пообещал связаться с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещать связаться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе нового президентского срока. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я свяжусь», — подтвердил он. При этом американский лидер не уточнил, когда именно и по чьей инициативе могут состояться переговоры.

Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с Путиным

Ранее возможность переговоров Трампа с Ким Чен Ыном допустил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.