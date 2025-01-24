Украина обсуждает размещение иностранного контингента для гарантии безопасности

Украина обсуждает со своими союзниками потенциальное размещение в стране иностранного военного контингента в качестве гарантии безопасности, сообщил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий. Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, обсуждение находится на самой ранней стадии, еще слишком рано говорить о точных цифрах. Тихий добавил, что размещение иностранного контингента станет только частью более широких гарантий безопасности.

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До этого министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что завершения российско-украинского конфликта ожидают в 2025 году,

Вместе с тем 22 января Свириденко заявила, что зарубежные фирмы отказываются инвестировать в проекты совместно с Киевом до тех пор, пока бизнес не получит гарантий от Украины.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по завершению конфликта. Об этом он сказал в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклтуэйту.

Агентство отмечает, что пока президент США Дональд Трамп призывает Путина к диалогу, Зеленский пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь завершить боевые действия на Украине.

Ранее в Кремле заявили о готовности России к диалогу с США по Украине.