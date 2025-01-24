Трамп вновь назвал санкции способом давления на Россию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России, но сделает это, если руководство России не придет к быстрому урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

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«Если они этого не сделают, я введу огромные пошлины. Если они не урегулируют эту войну в ближайшее время, почти сразу, я введу огромные пошлины на Россию и огромные налоги, а также большие санкции. И я не хочу этого делать. Знаете, я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу этого делать», — утверждает Трамп.

Трамп допустил ужесточение санкций против России

До этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.