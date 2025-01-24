Маск выразил недовольство рекомендациями соцсети X после его скандального жеста

Американский бизнесмен Илон Маск выразил недовольство в связи с тем, что алгоритмы соцсети X заполняют его ленту постами с нацистскими приветствиями.

© rg.ru

Напомним, на митинге, состоявшемся сразу после инаугурации Дональда Трампа, Маск размахивая руками, заявил, что именно так ощущается победа. Завершая свою речь, миллиардер вскинул правую руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.

Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали после его жеста на инаугурации Трампа

После этого в соцсетях и СМИ начали сравнивать жест Маска с жестом, который показывали итальянские фашисты и немецкие нацисты. Сам же бизнесмен так и не объяснил, что означал его жест.

"Если я увижу еще хоть одно нацистское приветствие в своей ленте, я лишусь рассудка", - цитирует ТАСС публикацию Маска на своей странице в соцсети X.

Он также раскритиковал алгоритм рекомендаций в Х, добавив, что хочет "прямо сейчас поговорить с управляющим".

Пользователи в комментариях поспешили напомнить бизнесмену, что именно он и владеет этой соцсетью.

Ранее вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что покидает соцсеть X, возмутившись жестом владельца платформы. Диас подчеркнула, что "шокирующий образ" Маска и привел ее к принятию решения, которое она рассматривала несколько месяцев.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в поддержку Маска, подчеркнув, что его оклеветали.