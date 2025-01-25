Сенат конгресса США утвердил Хегсета на должность главы Пентагона

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона, передает РИА Новости.

Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона
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Согласно результатам голосования, кандидатура Хегсета прошла с минимальным необходимым перевесом. Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев.

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Однако номинанта действующего лидера Штатов Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа.

Трамп вступил в должность 47-го президента США 20 января 2025 года. Он принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации. Республиканец произнес традиционные слова присяги, держа при этом руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

В первый день на президентском посту Трамп подписал несколько десятков документов за 47 минут.

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