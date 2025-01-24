В Раде назвали Зеленского неадекватным после слов о НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский безумен и должен быть отстранен от власти по состоянию здоровья. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Он полагает, что заявления главы государства говорят о наличии у него проблем с психическим здоровьем. В качестве примера депутат привел высказывание Зеленского об обмане Киева насчет членства в НАТО, которое не соответствует действительности.
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По словам Дубинского, украинский лидер живет в выдуманной реальности, используя ее, чтобы снять с себя ответственность.
«Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — заключил он.