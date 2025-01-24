В Раде назвали Зеленского неадекватным после слов о НАТО

Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский сошел с ума и должен быть отстранен от власти «по состоянию здоровья». Депутат написал об в этом на своих страницах в соцсетях.

Дубинский обратил внимание на одно из высказываний Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленский заявил, что западные страны вели «не очень прозорливую политику», давая ложные обещания насчет вступления Украины в НАТО. По его мнению, позиция США и Германии была слаба, и в итоге они «проиграли России».

Как отметил Дубинский, еще перед началом украинского кризиса канцлер Германии Олаф Шольц предлагал Зеленскому публично объявить об «отказе от НАТО». Депутат заявил, что принять Украину в альянс никто не гарантировал.

«Что он [Зеленский - прим.ред.] несет сегодня?! На кого все это рассчитано, если весь интернет говорит об обратном? У меня только один ответ. Он безумен. Сумасшедший. И живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват», - написал Дубинский.

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По его словам, это «не шутка, не троллинг, не оскорбление», а «клинический диагноз». Депутат считает, что сейчас у Зеленского наблюдаются признаки нервного срыва, в ходе которого «поврежденная психика подменяет реальность для самоуспокоения».