Украинец купил троих виртуальных детей ради брони

Украинец виртуально оформил отцовство на троих детей ради брони от мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua».

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За €$6 тыс. мужчина оформил себе троих детей — близнецов в возрасте двух лет и младенца в возрасте семи месяцев, якобы родившихся в Германии. Таким образом он надеялся пересечь границу без препятствий, как многодетный отец, и уклониться от мобилизации. Тем не менее, пограничники смогли раскрыть обман из-за того, что предоставленные им документы не соответствовали установленным образцам.

До этого швейцарская газета сообщила о резком ухудшении ситуации для Украины на фронте в Великой Новоселке.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за чего военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.