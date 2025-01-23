"Страна.ua": украинец виртуально оформил отцовство на троих детей ради брони

Украинец виртуально оформил отцовство на троих детей ради брони от мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua».

Украинец купил троих виртуальных детей ради брони
© Газета.Ru

За €$6 тыс. мужчина оформил себе троих детей — близнецов в возрасте двух лет и младенца в возрасте семи месяцев, якобы родившихся в Германии. Таким образом он надеялся пересечь границу без препятствий, как многодетный отец, и уклониться от мобилизации. Тем не менее, пограничники смогли раскрыть обман из-за того, что предоставленные им документы не соответствовали установленным образцам.

До этого швейцарская газета сообщила о резком ухудшении ситуации для Украины на фронте в Великой Новоселке.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за чего военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

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