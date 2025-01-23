Трюдо заявил, что США не достигнут «золотого века» без Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США не смогут достигнуть «золотого века» в экономике без партнерства с Оттавой, сообщает ТАСС.

По словам Трюдо, Канада поставляет в США все, что понадобится Белому дому для быстрого развития. При этом премьер также добавил, что если президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 25% на товары из Канады, то Оттаве придется дать на это «решительный ответ».

«Дональд Трамп заявил, что хочет обеспечить "золотой век" для американской экономики. Это значит, что им будет нужно больше энергии, больше полезных ископаемых, больше стали и алюминия, больше пиломатериалов, больше бетона, больше всего того, что Канада им уже поставляет, будучи надежным и заслуживающим доверия партнером», — заявил он.

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Ранее Трамп заявил, что США могут ввести меры против поставок нефти и газа из Канады.