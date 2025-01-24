Трамп подписал указ о рассекречивании материалов об убийстве Кеннеди
Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под указом о публикации материалов, связанных с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди.
Как сообщает ТАСС, документ среди прочего предусматривает публикацию материалов об убийстве брата Кеннеди, а также лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.
Трамп подписал указ о возобновлении процедуры лишения жизни заключенных
Подписывая исполнительный указ, Трамп назвал происходящее крупным событием, а также отметил, что многие люди ждали этого годами и десятилетиями.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что суд заблокировал указ Трампа об отказе в гражданстве по праву рождения.