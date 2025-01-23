В США указали на осознание Трампом поспешности заявлений о сделке по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осознал, что «погорячился» с заявлениями о скорой сделке по Украине. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, интенсивные переговоры между Москвой и Киевом «действительно ведутся» и «стороны приблизились к соглашению». Однако, как утверждает близкий к переговорам источник, президент Украины Владимир Зеленский стремится сохранить лицо и избежать восприятия уступок с его стороны как капитуляции.

Трамп и его команда понимают, что поспешное соглашение может быть воспринято как слабость и спровоцировать усиление влияния России, пишет Херш. При этом команда американского президента считает, что без дополнительного давления на Москву договоренности могут оказаться неэффективными. Одним из предложений является увеличение расходов стран Североатлантического альянса на оборону, говорится в материале.