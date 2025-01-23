Сенат США утвердил назначение главы ЦРУ

Верхняя палата Конгресса США в четверг утвердила выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

20 января спецкомитет по разведке Сената проголосовал за его кандидатуру и рекомендовал верхней палате полного состава утвердить его в этой должности.

В поддержку кандидатуры Рэтклиффа высказались 74 сенатора, против - 25.

59-летний Рэтклифф занимал пост руководителя Национальной разведки США при первой администрации Трампа с 26 мая 2020 года по 20 января 2021 года. До назначения на эту должность он около пяти лет был членом Палаты представителей Конгресса США.