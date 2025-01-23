Глава евродипломатии Кая Каллас, говоря о «российской угрозе», пытается запугать граждан и разжигать ненависть к России, чтобы оправдать отправку западных военных на Украину. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

Ранее Каллас призвала страны ЕС увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. При этом она сослалась на «разведданные», согласно которым РФ может «протестировать готовность ЕС защищать себя» в течение ближайших трех-пяти лет.

«Цель этой чудовищности, которой нас просят поверить на слово, — вызывать страх, разжигать антироссийскую ненависть, навязать "европейскую армию", европеистический государственный переворот и ввод войск на Украину!» — прокомментировал это Филиппо.

По его мнению, со вступлением в должность президента США Дональда Трампа Евросоюз «стал одинок в своем глобалистском безумии» и «становится все опаснее». Особую обеспокоенность у политика вызывает Каллас, которую ЕС выбрал в качестве своего высокого представителя. Он назвал ее «сумасшедшим человеком», который, выступая за войну, за НАТО и против РФ, и распространяя ложную информацию, хочет «создать панику и спровоцировать тотальную войну». На этом фоне Филиппо призвал «спасти» Францию путем выхода из Евросоюза.

Напомним, что в России неоднократно заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал такие сообщения «чушью и бредом собачьим», подчеркнув, что у Москвы нет никаких имперских амбиций.