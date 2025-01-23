Во Франции объяснили слова Каллас о «российской угрозе»

Глава евродипломатии Кая Каллас, говоря о «российской угрозе», пытается запугать граждан и разжигать ненависть к России, чтобы оправдать отправку западных военных на Украину. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

Во Франции объяснили слова Каллас о «российской угрозе»
© РИА Новости

Ранее Каллас призвала страны ЕС увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. При этом она сослалась на «разведданные», согласно которым РФ может «протестировать готовность ЕС защищать себя» в течение ближайших трех-пяти лет.

«Цель этой чудовищности, которой нас просят поверить на слово, — вызывать страх, разжигать антироссийскую ненависть, навязать "европейскую армию", европеистический государственный переворот и ввод войск на Украину!» — прокомментировал это Филиппо.

По его мнению, со вступлением в должность президента США Дональда Трампа Евросоюз «стал одинок в своем глобалистском безумии» и «становится все опаснее». Особую обеспокоенность у политика вызывает Каллас, которую ЕС выбрал в качестве своего высокого представителя. Он назвал ее «сумасшедшим человеком», который, выступая за войну, за НАТО и против РФ, и распространяя ложную информацию, хочет «создать панику и спровоцировать тотальную войну». На этом фоне Филиппо призвал «спасти» Францию путем выхода из Евросоюза.

Напомним, что в России неоднократно заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал такие сообщения «чушью и бредом собачьим», подчеркнув, что у Москвы нет никаких имперских амбиций.