Журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

Журналистка из США Кэндис Оуэнс пообещала доказать, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Оуэнс, у нее есть доказательства того, что женщины по имени «Брижит Макрон» никогда не существовало. Свои материалы она пообещала предоставить общественности уже 30 января.

При этом ранее журналистка также заявила, что ее преследуют адвокаты Макрона, но они «не смогут заткнуть ей рот». Оуэнс добавила, что сам факт преследования указывает на то, что Макроны «в ужасе от того, что она может раскрыть».

Ранее коррекционный трибунал Парижа вынес приговор Наташе Рей и Дельфин Жегусс, которые также назвали мужчиной Брижит Макрон.