Братислава не верит в военное решение конфликта на Украине. Об этом в интервью TRT World заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он отметил, что республика «не верит, что возникнет ситуация, когда Украина окажется достаточно сильна, чтобы достичь на переговорах чего-то большего, чем, возможно, ожидается».

«Мы не верим в военное решение конфликта на Украине», — добавил Фицо.

В связи с этим, по словам премьера, его удивляют заявления генсека НАТО Марка Рютте, который говорит, что в настоящее время Украина все еще занимает слабые позиции, чтобы начать переговоры, поэтому должна продолжать сражаться.

«А я спрашиваю: сколько еще украинцев и русских должно погибнуть, чтобы Украина была готова к переговорам?» — добавил Фицо.

Он подчеркнул, что Братислава против членства Украины в НАТО, поскольку считает, что это приведет к дальнейшей эскалации и повысит риск третьей мировой войны. Фицо назвал действия западных стран, которые продолжают настаивать на продолжении конфликта, ошибочными, указав, что Евросоюз является мирным проектом и должен «в первую очередь содействовать миру, а не войне».