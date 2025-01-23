Зеленский одобрил план Трампа по разрешению конфликта на Украине

Новый план президента США Дональда Трампа, согласно которому мир на Украине будет достигнут путем снижения стоимости нефти, одобрил действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он написал в соцсетях

«Конечно, энергоресурсы и конкретно нефть — это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности. И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам», — сказал Зеленский в своем telegram-канале.

Он также подчеркнул, что главное — не сбавлять обороты и давить на Россию.

Зеленский также поблагодарил всех, кто продолжает сотрудничество с Украиной. По его словам, Киев начинает подготовку дипломатии, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей Европы.

Трамп заявил, что Украина готова пойти на сделку

Ранее стало известно о новом нестандартном решении Трампа по достижению мира на Украине. Он считает, что снижение цен на нефть поможет в деэскалации кризиса.