В МИД Украины сделали резкое заявление об итогах выборов в Белоруссии

Киев заранее не признает результаты выборов президента Белоруссии. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает РИА Новости.

Ранее в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах президента страны. В качестве кандидатов зарегистрированы пять претендентов: действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая. Основное голосование пройдет в Белоруссии 26 января.

Комментируя выборы в республике, Тихий заявил, что запланированное голосование трудно назвать президентскими выборами, поскольку для этого отсутствуют основания. По его словам, для Украины в этом действии нет ничего неожиданного и результаты «известны заранее». Тихий указал, что Киев не видит никаких предпосылок для восстановления контакта с Лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления результатов выборов не является для Киева важным.

Также он отметил солидарность Украины с позицией Евросоюза, США, Канады, Великобритании и других стран, которые считают, что в Белоруссии «отсутствуют базовые условия для проведения честных и прозрачных выборов».