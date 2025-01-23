Власти Словакии рассказали о подготовке в стране госпереворота

Руководство Словакии готовится противодействовать попытке государственного переворота в стране. "Ситуация серьезная", - заявил ее президент Петер Пеллегрини в четверг, после заседания национального совета безопасности, где обсуждался подготовленный словацкой спецслужбой СИС доклад.

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В докладе утверждается, что на территории Словакии действует группа прибывших из-за рубежа специалистов по организации массовых протестов, планирующая раскачать обстановку в стране с целью насильственной смены власти.

"Все очень просто, они попытаются устроить какую-то стычку, затем будут попытки пройти через заборы в здания правительства, парламента, президентского дворца", - объяснил премьер-министр Роберт Фицо.

Готовящийся, по его словам, в Словакии сценарий повторяет события цветных революций в других странах и нацелен на то, чтобы спровоцировать полицию на ответные действия против протестующих.

"Там будет не 20 камер, как сейчас, а 1740 камер со всего мира. Будет создан имидж словацкого правительства, что оно фашистское, жестокое, потому что оно поддерживает порядок", - сказал Фицо.

Премьер-министр сообщил, что организаторы переворота связаны с местными оппозиционными партиями.

"У нас здесь финансируемая из-за границы структура, связанная со словацкой оппозицией, которая хочет злоупотребить законным правом людей на протесты", - отметил он.

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар также добавил, что в подготовку переворота вовлечены некоторые СМИ. Представители оппозиции накануне совбеза утверждали, что Фицо якобы намеренно нагнетает обстановку, чтобы скрыть провалы своей политики, и просили президента Пеллегрини по итогам заседания поделиться своим мнением о представленной в докладе СИС информации. Президент, однако, с выводами спецслужбы согласился, отметив, что угроза реальна и что обычно он не склонен поддаваться панике или преувеличивать какие-то вещи, но данная ситуация требует от властей принятия превентивных мер.

Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

Как заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, происходившие в стране в последние месяцы события, начиная с покушения на премьер-министра Фицо и заканчивая недавней крупной кибератакой на государственную кадастровую базу данных, не были случайностью и связаны между собой.

"При детальном анализе они обнаруживают признаки целенаправленной координации", - указал он.

Министр уверен, что в стране уже длительное время идет финансируемая из-за рубежа "четко управляемая операция" с целью "захвата власти и передачи ее послушным марионеткам".

Какие действия намерены предпринять в ответ словацкие власти, пока не известно. Совбез дал кабинету министров поручение подготовить к следующему заседанию предложения о мерах по стабилизации обстановки в стране. При этом правительство не намерено вводить чрезвычайное положение или ограничивать конституционное право на собрания и протесты, но призывает граждан не поддаваться на провокации и не создавать напряженность.

Примерно с тем же призывом к организаторам и участникам возможных протестов обратились и представители правящих партий.