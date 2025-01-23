Глава МИД Польши обсудил с Рубио урегулирование на Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил по телефону с госсекретарём США Марко Рубио урегулирование конфликта на Украине.

Об этом пишет польский портал Onet.

«Это был хороший, союзнический разговор не только о конфликте на Украине, но и о глобальной ситуации — от Ирана до Кубы», — заявил Сикорский.

Кроме того, он поблагодарил госсекретаря за заявление президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал добиваться того, чтобы российский лидер Владимир Путин «умолял Украину и её союзников» организовать переговорный процесс.