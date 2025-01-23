США снова захотели поладить с Китаем

Соединенные Штаты снова хотят поладить с Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция ведется на телеканале Fox News.
По его словам, США настроены на дружбу с Китаем. Вашингтон также надеется, что Пекин сможет посодействовать в урегулировании конфликта на Украине.
«Я надеюсь, Китай сможет помочь нам остановить конфликт. В частности, с Россией и Украиной», — подметил американский президент. Трамп заявил, что КНР обладает определенным влиянием, чтобы помочь в разрешении всей этой истории. В связи с этим США хотят работать совместно с китайскими экспертами. «И я упомянул об этом во время нашего телефонного разговора с президентом Си Цзиньпином», — добавил политик.