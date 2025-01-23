США снова захотели поладить с Китаем

Соединенные Штаты снова хотят поладить с Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция ведется на телеканале Fox News.

По его словам, США настроены на дружбу с Китаем. Вашингтон также надеется, что Пекин сможет посодействовать в урегулировании конфликта на Украине.