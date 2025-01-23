Трамп захотел как можно скорее встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен как можно скорее встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить урегулирование конфликта на Украине.
С таким заявлением он выступил в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, трансляция доступна на телеканале Fox News.
«Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», — сказал американский лидер.
Трамп заявил, что Украина готова пойти на сделку
Ранее источники газеты The Washington Post сообщили, что в Республиканской партии США начали опасаться «капитуляции» Трампа на Украине.