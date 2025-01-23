Трамп заявил о планах превратить США в сверхдержаву

Президент США Дональд Трамп заявил, что превратить Соединенные Штаты в сверхдержаву. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп указал, что США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле и он намерен их использовать.

«Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют», — уверен он.

Также президент США объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории страны. По его мнению, это позволит устранить огромное количество барьеров, введенных предыдущей администрацией, и вернет американским семьям «тысячи долларов». Кроме того Трамп призвал международные компании перенести производство в США, пообещав им «одни из самых низких налогов» в мире.