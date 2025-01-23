На Западе раскрыли, что ждет Украину в первые сто дней Трампа

В первые три месяца президентства Дональда Трампа стоит ожидать эскалации на Украине. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен, передает РИА Новости.

По его словам, Трамп выбрал путь запугивания на Украине, суть которого заключается в том, чтобы заставить Киев бросить больше «мяса» в мясорубку и пригрозить втянуть Кремль в затяжной конфликт, чтобы создать более благоприятную среду для переговоров.

«Предупреждаем об углублении эскалации, которая может произойти на Украине в течение первых 100 дней второго срока Дональда Трампа», — добавил Малинен.

Профессор считает, что главным геополитическим вызовом для президента США станет признание изменившейся глобальной структуры власти.

«Американская военная мощь стала хрупкой. Россия фактически разгромила две армии на Украине, оснащенные и обученные НАТО», — заключил он.

Ранее Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив ввести новые санкции и пошлины на экспорт РФ, если «сделка» не будет достигнута. В Кремле, комментируя это, заявили, что Москва готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало.