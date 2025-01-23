На Западе раскрыли, что ждет Украину в первые сто дней Трампа

В первые три месяца президентства Дональда Трампа стоит ожидать эскалации на Украине. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен, передает РИА Новости.

На Западе раскрыли, что ждет Украину в первые сто дней Трампа
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По его словам, Трамп выбрал путь запугивания на Украине, суть которого заключается в том, чтобы заставить Киев бросить больше «мяса» в мясорубку и пригрозить втянуть Кремль в затяжной конфликт, чтобы создать более благоприятную среду для переговоров.

«Предупреждаем об углублении эскалации, которая может произойти на Украине в течение первых 100 дней второго срока Дональда Трампа», — добавил Малинен.

Профессор считает, что главным геополитическим вызовом для президента США станет признание изменившейся глобальной структуры власти.

«Американская военная мощь стала хрупкой. Россия фактически разгромила две армии на Украине, оснащенные и обученные НАТО», — заключил он.

Ранее Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив ввести новые санкции и пошлины на экспорт РФ, если «сделка» не будет достигнута. В Кремле, комментируя это, заявили, что Москва готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало.