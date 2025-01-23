Пока вы не уснули: реакция главы НАТО на угрозы Трампа и условие Зеленского для переговоров с РФ

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Глава НАТО описал свою реакцию на угрозы Трампа ввести санкции против России

Генсек НАТО Марк Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что очень обрадовался угрозе президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Об этом сообщает телеканал CNBC.

"Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России", - отметил Рютте.

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Зеленский допустил переговоры с Путиным

© Zuma/TACC

Владимир Зеленский допустил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся, если глава США Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

В интервью Зеленского спросили, готов ли он изменить свою позицию и принять участие в переговорах с Россией на высшем уровне. В Bloomberg напомнили, что осенью 2022 года Зеленский подписал указ о «невозможности» переговоров с президентом РФ.

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Президент Польши призвал сделать так, чтобы Путин «умолял о переговорах»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо добиваться того, чтобы российский лидер Владимир Путин "умолял Украину и ее союзников" сесть за стол переговоров. Его слова приводит RMF24.

Комментируя возможность мирных переговоров, он заявил, что не каждое решение подойдет Киеву и Евросоюзу. По мнению Дуды, необходимо принять план, который гарантировал бы мир для Украины, а также обеспечил ее суверенитет и уважение России к международному праву.

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В РФ отреагировали на идею Белоруссии о включении КНДР в Союзное государство

Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу кандидата в президенты Белоруссии и первого секретаря ЦК Коммунистической партии страны Сергея Сыранкова о включении Северной Кореи в белорусско-российское Союзное государство.

Ранее Сыранков заявил, что Союзное государство «следует развивать и не ограничиваться союзом двух», предложив рассмотреть возможность включения КНДР в объединение. По его словам, Москва выстроила с Пхеньяном хорошие отношения, и Минск в этом вопросе «тоже может подтянуться».

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СМИ заявили, что Путин достиг основные цели на Украине

Президент России Владимир Путин якобы считает, что основные цели Москвы в ходе конфликта на Украине уже достигнуты. С таким утверждением выступает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как следует из текста, российский лидер якобы удовлетворен тем, что ВС РФ контролируют часть территорий, соединяющих материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Армия России нанесла удар по критическим объектам на Украине

Армия России нанесла удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации.

Другими целями российских войск стали украинские военные аэродромы и районы скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

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У самолета с россиянами на борту отказал двигатель

У самолета российской авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель перед вылетом. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 22 января, с направлявшимся из Иркутска во Владивосток Airbus A320.

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Россиян предупредили о новой схеме мошенников на фоне доиндексации пенсий

Мошенники могут воспользоваться темой предстоящей дополнительной индексации пенсий. Злоумышленники начнут звонить россиянам с требованием подать заявку на доиндексацию, тем самым выманивая у пенсионеров данные банковских карт или пытаясь увести аккаунт на «Госуслугах».

Об этом предупредил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

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Гаишники хотят оформлять пьяных водителей по-новому

В МВД хотят уменьшить число протоколов при оформлении пьяных водителей. В министерстве внутренних дел России подготовили законопроект, упрощающий оформление автомобилистов в состоянии опьянения.

В ведомстве пояснили, что поправки в КоАП сократят количество процессуальных документов и позволят оптимизировать работу сотрудников Госавтоинспекции.

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В российском регионе ликвидировали деревню

В Пермском крае ликвидировали деревню Жганево Юсьвинского округа. Решение убрать ее с карты российского региона во втором чтении приняли депутаты заксобрания Прикамья 23 января на пленарном заседании, сообщило издание Ura.ru.

Жганево, расположенное на левом берегу реки Юcьвa, известно с конца XVIII века. Расстояние до ближайшего населенного пункта, деревни Сыскино — почти три километра, а до административного центра, Юсьвы — 17 километров. Известно, что в 2010 году там насчитывалось три жителя, однако сейчас в деревне нет ни одного. Помимо этого, в Жганево также отсутствуют дороги и система водоснабжения.

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