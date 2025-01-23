Глава НАТО описал свою реакцию на угрозы Трампа ввести санкции против России

Генсек НАТО Марк Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что очень обрадовался угрозе президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.

Глава НАТО описал свою реакцию на угрозы Трампа ввести санкции против России
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Об этом сообщает телеканал CNBC.

"Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России", - отметил Рютте.

Он считает, что российская экономика находится в "ужасно плохом состоянии", и новые санкции помогут.

Трамп заявил о новых антироссийских санкциях, если Москва не завершит СВО

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо добиваться того, чтобы российский лидер Владимир Путин "умолял Украину и ее союзников" сесть за стол переговоров.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута "сделка" по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

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