В офисе Трампа опасаются его капитуляции в украинском вопросе

Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа полагают, что в случае встречи республиканца с президентом России Владимиром Путиным, Москва получит желаемое в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а Вашингтон «капитулирует». Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на члена Республиканской партии.

В офисе Трампа опасаются его капитуляции в украинском вопросе
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Трамп будет демонстрировать, что именно он положил конец конфликту, однако он капитулирует. Путин получит то, что хочет, говорится в статье.

Некоторые в США полагают, что ряд чиновников, которых назначил Трамп, в том числе кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут помочь изменить ситуацию в пользу России. По словам неназванного российского академика, такая надежда имеет место быть, так как Трамп — нестандартный политик, от него можно ожидать что угодно.

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

В свою очередь Зеленский в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклтуэйту допустил возможность мирных переговоров с Путиным.

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