В команде Трампа испугались его «капитуляции» по Украине

Некоторые члены новой администрации США опасаются, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп «капитулирует» и Москва получит всё желаемое. Об этом рассказала газета The Washington Post.

На фоне ожиданий телефонного разговора Путина с Трампом российские чиновники занимают более жесткую позицию по украинскому кризису и преуменьшают любой возможный прорыв в отношениях России с Америкой, подчеркивает WP.

По версии газеты, чувствуя растущий прогресс на поле боя и предвкушая сокращение помощи Украине Трампом, многие в России «удваивают ставки». По мнению российских аналитиков, Москва планирует добиться еще больших военных успехов, поэтому заинтересована в переговорах не раньше осени.

Однако Трамп будет настаивать на «немедленном» проведении переговоров, отмечает газета. Он уже пригрозил России новыми санкциями и пошлинами, если Москва откажется заключить сделку в скором времени.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва видит небольшое окно возможностей для заключения соглашений с администрацией Трампа. По версии WP, Россия хочет соглашения, включающего в себя далеко идущие изменения в европейской безопасности.

Эта формула, все чаще продвигаемая властями РФ, подразумевает нейтральную и демилитаризованную Украину вне НАТО, а также признание новых российских территорий. Также сделка может включать требования Москвы о более широких переговорах по архитектуре безопасности Европы и об отведении военной инфраструктуры НАТО от восточных границ альянса.

В Кремле высказались о контактах с Трампом

Некоторые соратники Трампа опасаются, что Путин добьется от нового президента США желаемой сделки. В итоге Трамп продемонстрирует, что ему удалось закончить конфликт, но выиграет на самом деле Россия.

«Он [Трамп - прим.ред.] капитулирует. Путин получит то, что хочет», - рассказал газете симпатизирующий России функционер Республиканской партии.

В России тем временем призывают к осторожности и отказу от иллюзий по поводу Трампа, но в высказываниях Москвы «все еще проглядывает некоторая надежда», рассказал WP российский ученый, имеющий связи с высокопоставленными дипломатами.