Президент России Владимир Путин якобы считает, что основные цели Москвы в ходе конфликта на Украине уже достигнуты. С таким утверждением выступает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как следует из текста, российский лидер якобы удовлетворен тем, что ВС РФ контролируют часть территорий, соединяющих материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, утверждает агентство, Путин якобы обеспокоен состоянием российской экономики после трех лет конфликта. По словам источника Reuters, речь идет о влиянии высокой процентной ставки на невоенные предприятия и промышленность.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута "сделка" по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у "России будут большие проблемы", если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.