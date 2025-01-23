В Раде нецензурно выругались из-за не сбывающихся прогнозов офиса Зеленского

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нецензурно прокомментировал не сбывающиеся прогнозы советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о судьбе России. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко припомнил несколько прогнозов Подоляка с 2022 года. Например, в ноябре того года он обещал дойти до Крыма за 5-7 месяцев.

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Также Гончаренко припомнил Подоляку его прогноз марта 2023 года о быстром контрнаступлении, а также об июльском предсказании скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной.

«Ну может уже достаточно *** [врать]?» — подытожил Гончаренко.

Ранее Алексей Гончаренко заявил, что полная остановка помощи от Вашингтона является для Украины абсолютно неприемлемой. Указ об этом подписал президент страны Дональд Трамп.