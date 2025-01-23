Обзор иноСМИ: лесть и угрозы Трампа в адрес РФ и небесплатная помощь ВСУ

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CNN проведет массовое сокращение сотрудников

CNN планирует уволить сотни сотрудников 23 января, поскольку компания переориентирует свой бизнес на глобальную онлайн-аудиторию. Как сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники, CNN перестраивает свою телевизионную линейку и создает цифровые подписные продукты.

Сокращения помогут CNN снизить производственные затраты и объединить команды, заявили собеседники CNBC. Сокращения не коснутся самых известных имен CNN, которые работают по контракту. Съемки некоторых шоу CNN могут быть перенесены из Нью-Йорка и Вашингтона в Атланту, где производство обходится дешевле. Сейчас в CNN работает около 3500 человек по всему миру. В октябре 2024 года телеканал запустил платный доступ к своему сайту за 3,99 доллара (около 400 рублей) в месяц. По информации CNBC, телеканал NBC News также планирует сокращения на этой неделе. Обе новостные организации ждали инаугурации президента США, чтобы провести сокращения. Эти решения связаны с тем, что все меньше людей в США смотрят телевидение и все больше потребляют новости на потоковых сервисах и через соцсети.

«Лесть и угрозы»: Трамп показал свой подход к украинскому кризису

Спустя чуть более 48 часов после возвращения в Белый дом Дональд Трамп пригрозил усилить санкции против России, но в то же время заявил о своей любви к россиянам и о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Как пишет The Hill, Трамп решил смягчить свои угрозы лестью.

Эти заявления - первая попытка Трампа показать, что его политика «мира через силу» может положить конец крупнейшему конфликту в Европе, отмечает The Hill. Но если Трамп хочет оказать влияние на Россию, ему понадобится единство с Европой, считает американский политолог Сэм Грин. Это может оказаться непростой задачей, если новый президент США выполнит свое обещание ввести высокие пошлины на европейские товары. По мнению Грина, реальность такова, что у Трампа, как и у США в целом, нет серьезного влияния ни на одну из сторон украинского кризиса.

В Южной Корее готовятся предъявить обвинения президенту

Южнокорейское антикоррупционное агентство завершило предварительное расследование в отношении отстраненного президента страны Юн Сок Ёля, сообщает Bloomberg. Расследование было начато в связи с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. В итоге следователи попросили прокуроров предъявить Юну обвинение в попытке мятежа.

Ранее суд в Сеуле постановил взять Юн Сок Ёля под стражу. Сразу после введения военного положения оппозиция запустила процедуру импичмента президента. Парламент одобрил импичмент со второго раза, теперь это решение должен утвердить Конституционный суд страны. Слушания по импичменту начались 23 января.

Трамп отправляет солдат на границу с Мексикой

Пентагон намерен разместить до 1500 действующих военных на границе США и Мексики к концу января в рамках новой агрессивной стратегии Дональда Трампа по иммиграционному контролю. The New York Times отмечает, что это ознаменует собой значительную милитаризацию южной границы США.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил NYT, что тысяча солдат и 500 морских пехотинцев, а также аналитики разведки и вертолеты с их экипажами были срочно отправлены на границу, чтобы остановить поток мигрантов. В числе первых задач войск будет возведение «временных и постоянных физических барьеров» на границе. На границе уже находятся 2500 солдат армейского резерва и Национальной гвардии, которых туда ранее направила администрация Джо Байдена.

Европе предложили заплатить за помощь США Украине

Бывший высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена заявил, что в команде Дональда Трампа есть люди, которые поддержат военную помощь Украине, если найдется способ избавить американских налогоплательщиков от бремени этой поддержки. Как пишет Breaking Defense, экс-чиновник предложил, чтобы страны ЕС оплатили поставки американского вооружения Украине.

По мнению экс-сотрудника команды Байдена, если Европа заплатит за американскую поддержку, Трамп разрешит поставлять Украине имеющиеся на складах в США боеприпасы, транспортные средства и небольшие беспилотники. Оплата этих поставок Европой будет выгодна американским оборонным подрядчикам и не вызовет гнева избирателей Трампа. Экс-чиновник подчеркнул, что у европейцев есть деньги, но они исчерпали свои запасы оружия, и у них «даже близко нет» необходимых производственных мощностей.