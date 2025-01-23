Скандальный жест Илона Маска появился на заводе Tesla в Берлине

Проекция изображения американского бизнесмена Илона Маска с его неоднозначным жестом, сделанным после инаугурации президента США Дональда Трампа, появилась на здании завода Tesla в Берлине. Об этом пишет РБК.

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Напомним, что Илон Маск выступил перед сторонниками нового президента США Дональда Трампа. В ходе своей речи он сделал рукой жест, который критики бизнесмена сравнили с нацистским приветствием. Сам Маск отверг обвинения.

Жест Маска был спроецирован на здание завода принадлежащей ему компании Tesla в Берлине. Там также появилась надпись: «Хайль Тесла». Акцию устроили художники из «Центра политической красоты».

Шольц прокомментировал скандальный жест Маска

Отметим, что ранее американский миллиардер жестко высказался по поводу немецких властей, а также публично поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии». В частности, Илон Маск назвал канцлера Олафа Шольца «некомпетентным дураком», которому нужно уйти в отставку, а вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека оценил как предателя немецкого народа.