На Западе раскрыли детали мира на Украине «руками Трампа»
Мир руками президента США Дональда Трампа на Украине будет включать в себя территориальные уступки Киева ради завершения конфликта.
Об этом сообщает газета The Times.
«Мир руками Трампа на Украине будет включать в себя территориальные уступки Киева. Для украинцев это может означать фактическую, хотя и не юридическую, потерю пятой части своей территории — горькую пилюлю, которую, возможно, подсластят гарантии Запада, касающиеся обеспечения безопасности остальной части страны», — передает издание.
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По мнению авторов материала, под гарантиями безопасности для Украины подразумевается «развертывание на территории республики американских и европейских сил».