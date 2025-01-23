Зурабишвили рассказала, почему не помиловала Саакашвили

Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили не помиловала Михаила Саакашвили из-за угрозы трех новых приговоров в отношении него.

Она уверена, что политик освободится из тюрьмы, только когда нынешняя правящая партия уйдет из власти.

«Не было законной возможности помиловать без того, чтобы "Грузинская мечта" вынесла новый приговор до его освобождения», - цитирует ТАСС слова Зурабишвили.

Напомним, еще несколько лет назад Саломе Зурабишвили говорила, что никогда не помилует Саакашвили. По ее словам, бывший президент Грузии не является политическим заключенным.

Между тем украинские власти неоднократно призывали Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили. Они указывали на тяжелое физическое состояние экс-президента.