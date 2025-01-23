На Западе заявили о неспособности Трампа угрожать России

Президент США Дональд Трамп не может угрозами добиться соглашения с Россией по урегулированию конфликта на Украине и ему стоит отказаться от резкой риторики. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Трамп не может угрозами добиться мирного соглашения, поскольку Россия считает конфликт экзистенциальной угрозой. Почему не начать бы с диалога?» — отметил исследователь.

Ранее Трамп признался в «любви к русскому народу» и призвал к немедленному окончанию конфликта на Украине. При этом он пригрозил Москве, заявив, что в противном случае «России будет только хуже», указав на готовность ввести санкции и пошлины.

Слова американского лидера совпали с материалом газеты The Wall Street Journal, согласно которому Трамп уже поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу завершить вооруженный конфликт в ближайшие 100 дней вместо обещанных 24 часов.