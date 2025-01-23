Вероятность широкомасштабной войны Армении с Азербайджаном в 2025 году не высока.

Об этом говорится в опубликованном Службой внешней разведки (СВР) Армении докладе о военно-политической ситуации на Южном Кавказе.

"На основании анализа различных фактов, сведений и явлений на момент публикации настоящего отчета мы не высоко оцениваем вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению", - говорится в докладе СВР.

В ведомстве также отметили, что "в условиях отсутствия договорного мира и межгосударственных отношений в рамках политики Азербайджана по угрозе применения силы в отношении Армении будет сохраняться риск локальной напряженности и эскалации на границе".