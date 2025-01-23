В Армении оценили возможность разморозки членства в ОДКБ

Служба внешней разведки (СВР) Армении считает маловероятным, что в 2025 году исчезнут основания замораживания участия Еревана в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которое он пошел в 2024 году. Об этом говорится в обнародованном докладе СВР Армении о военно-политической ситуации в регионе.

"Несмотря на положения учредительного договора, неспособность (нежизнеспособность) ОДКБ реагировать на проблемы Южного Кавказа, являющиеся уставными целями ОДКБ, вряд ли изменится в 2025 году. Считаем маловероятным, что в 2025 году основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут", - отмечается в докладе.