Сторонники президента Южной Кореи собрались у Конституционного суда

Сторонники президента Республики Корея Юн Сок Ёля собрались на митинге неподалеку от здания Конституционного суда Республики Корея. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Конституционный суд Республики Корея расположен рядом с районом Пукчхон, который популярен у туристов. Иностранцы в ханбоках - традиционном корейском костюме - периодически проходят мимо суда и оцепления, интересуясь у провоохранителей о происходящем. Полиция обеспечила плотный контроль над окрестностями, выставив баррикады из автобусов на узких улицах северной части Сеула.

У ворот в суд выложено множество венков с лозунгами в поддержку президента. В Южной Корее такие венки присылают в знак уважения по значительным поводам.

В нескольких сотнях метрах от суда у входа в метро организован митинг сторонников президента. Как и ранее, они скандируют, что импичмент недействителен. Также в окрестностях суда можно услышать словесные перепалки между сторонниками и противниками южнокорейского президента.

Сторонники Юн Сок Ёля держат в руках плакаты, которые гласят, что они "будут бороться вместе с президентом". Полицейская спецтехника поставила на перекрестке мобильную стену, которая ограждает митинг от дороги к суду.

Неподалеку от сцены выстроилась длинная очередь к палатке, где выдают закуски.

"Ешьте выпечку и сладкое, защитите президента", - гласит надпись на палатке.

Слушания по делу об импичменте начались в Конституционном суде в 14:00 по местному времени (08:00 мск).