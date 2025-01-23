В Белоруссии захотели включить КНДР в Союзное государство

Кандидат в президенты Белоруссии и первый секретарь ЦК Коммунистической партии страны Сергей Сыранков призвал рассмотреть возможность включения Северной Кореи в белорусско-российское Союзное государство.

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Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уверены, что альтернативы Союзному государству Беларуси и России нет. Наоборот, в нашей программе четко указывается, что СГ следует развивать и не ограничиваться союзом двух. Наш союз должен быть привлекателен. Он должен притягивать другие страны. Например, почему бы не подтянуть КНДР?» — предложил Сыранков.

Политик напомнил, что Москва выстроила с Пхеньяном хорошие отношения, и Минск в этом вопросе «тоже может подтянуться».

В июне 2024 года президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября.

13 января южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР может приехать в Россию в первой половине текущего года. СМИ сослалось на информацию представителей Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Предположительно, визит может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.